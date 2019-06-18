Политика
Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против РоссииРБК 08:39
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине возможность снятия санкций с России, сообщает Reuters. Меркель заявила, что ограничения не будут сняты до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика
NYT: перевод Манафорта в тюрьму в Нью-Йорке отменили после вмешательства Минюста США
Перевод бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, приговоренного к семи с половиной годам тюремного заключения, в тюрьму в Нью-Йорке не состоится из-за вмешательства Министерства юстиции США.
Обновлено в 13:07
Политика
Путин провел совещание по подготовке прямой линии
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Авто
BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей
Агентство ДПА сообщает, что концерн BMW отзывает в Европе 560 тыс. машин.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.
Обновлено в 12:28
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Бузова назвала себя популярнее Путина
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Instagram.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Нефть Brent держится выше $62 за баррель
К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на $1,26 (2,07%) за баррель, до $62,20 за баррель.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
На Ближний Восток отправят военную помощь
США предъявили новые доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры Пентагон уже в ближайшее время отправит на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета
О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Футбол
Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»
После завершения арендного договора Бакаев вернулся в "Спартак". Зелимхан заявил пресс-службе москвичей, что счастлив вернуться в "Спартак".
Обновлено в 15:02
Политика
Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Ростов» поддержал Гацкана, у которого скончался отец
Скоропостижно скончался отец капитана «Ростова» Александра Гацкана. Об этом ростовский клуб сообщил на своей странице в Twitter.
Обновлено в 15:22
Спорт
РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии
В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено в 12:47
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Общество
КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности
Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27