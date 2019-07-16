с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе

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