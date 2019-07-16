Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в ДонбассеRT на русском вчера в 14:07
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
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с чего всё началось
"Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте президента.ТАССвчера в 15:08
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Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Немецкие СМИ призвали дать отпор «российской агрессии»
Россия не собирается отказываться от своих новых ракет, и таким образом, не собирается спасать договор ДРСМД, поэтому Запад должен забыть об этом договоре и дать отпор "российской агрессии", пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр
Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Финансы
Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
На Украине найден мёртвым кандидат в депутаты Рады
Кандидата в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли мёртвым в Первомайске Николаевской области Украины, сообщил один из лидеров этой политической партии — Александр Вилкул — в прямом эфире телеканала ICTV.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии
Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит А.Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 16:34
ЖКХ
В России разрабатывают новую схему оплаты за вывоз мусора
Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
Обновлено вчера в 07:25
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России
Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
В Петербурге пройдут 4 тренировки морской авиации перед парадом
Жители и гости Петербурга смогут увидеть как проходят тренировки парадного строя морской авиации в небе над городом.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов
Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено вчера в 16:43
Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году
Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году, пишет газета «Известия».
Обновлено 15 июля в 19:01
Общество
Уникальный приморский пляж может исчезнуть через 20 лет
Обновлено вчера в 02:29
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено 15 июля в 13:34
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
Обновлено вчера в 04:26