с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

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