Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в ДонбассеRT на русском 14:07
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
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Политика
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Футбол
Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании
Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено в 16:49
Здоровье
В Краснодарском крае разрешили посещать больных в реанимации
Как сообщается на официальном сайте ЗСК, поправки дают родственникам больных право посещать реанимацию.
Обновлено в 08:32
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине
Обновлено в 09:01
Технологии
Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным
Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.
Обновлено в 18:51
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Политика
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Наука
Телевидение и социальные сети усиливают депрессию у подростков
Обновлено в 08:57
Футбол
Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»
Обновлено в 13:39
Экономика
Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз
Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 16:37
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Общество
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей, неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 21:24
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Уязвимость российского С-400 выявили в США
Американская компания заявила о том, что без поддержки других средств ПВО С-400 не так хороши Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor объявили, что обнаружили слабость российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет РБК.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты
Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
Обновлено в 21:22
Общество
Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Кино
Фонд Абрамовича поддержит три фильма от начинающих режиссеров
Учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» частично профинансирует создание фильмов «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе».
Обновлено в 09:16
Общество
Мэрия Москвы с 2011 года потратила на перелёты Собянина и его замов на частных самолётах 700 млн. руб
Стоимость тендеров может быть в два-три раза дороже рыночной.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Сиделку осудили на 15 лет за убийство старейшей сотрудницы Мариинки
В Петербурге вынесен приговор по делу об убийстве Нины Мациной, 93-летней сотрудницы Мариинского театра.
Обновлено в 07:30
Политика
Трутнев: Ликвидация последствий ЧС в Забайкалье идёт неравномерно
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал обстановку с ликвидацией последствий ЧС после апрельских пожаров неравномерной.
Обновлено в 05:29
Космос
Ученые нашли самую похожую на Землю планету
Обновлено в 05:30
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 17:37
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
В Совфеде пообещали ликвидацию Украины в случае атаки на Крымский мост
Обновлено в 10:28
Кино
«Игра престолов» стала рекордсменом по количеству номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» номинирован на телепремию «Эмми» в 32 категориях, что является рекордом.
Обновлено в 14:39