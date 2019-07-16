Политика

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в ДонбассеRT на русском 14:07

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
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"Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте
 президента.
ТАСС15:08

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Зеленский и Меркель обсудили «толчок работе» контактной группы в Минске

РБК15:53

Зеленский позвонил Меркель

Газета.Ru14:26

Зеленский обсудил урегулирование конфликта в Донбассе с Меркель

РЕН ТВ13:55

Зеленский и Меркель положительно оценили итоги встречи советников «нормандской четверки»

ТАСС15:08

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

RT на русском14:07

Меркель и Зеленский по телефону обсудили Донбасс, Минские договоренности и транзит газа

Вести.Ru14:20

Зеленский обсудил с Меркель урегулирование в Донбассе

РИА Новости13:44
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Политика

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Футбол

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено в 16:49
Происшествия

Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено в 16:49
Здоровье

В Краснодарском крае разрешили посещать больных в реанимации

Как сообщается на официальном сайте ЗСК, поправки дают родственникам больных право посещать реанимацию.
Обновлено в 08:32
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине

Обновлено в 09:01
Технологии

Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным

Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.
Обновлено в 18:51
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Политика

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Наука

Телевидение и социальные сети усиливают депрессию у подростков

Обновлено в 08:57
Футбол

Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

Обновлено в 13:39
Экономика

Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз

Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 16:37
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Общество

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей, неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 21:24
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Уязвимость российского С-400 выявили в США

Американская компания заявила о том, что без поддержки других средств ПВО С-400 не так хороши Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor объявили, что обнаружили слабость российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет РБК.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты

Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
Обновлено в 21:22
Общество

Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Кино

Фонд Абрамовича поддержит три фильма от начинающих режиссеров

Учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» частично профинансирует создание фильмов «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе».
Обновлено в 09:16
Общество

Мэрия Москвы с 2011 года потратила на перелёты Собянина и его замов на частных самолётах 700 млн. руб

Стоимость тендеров может быть в два-три раза дороже рыночной.
Обновлено в 21:09
Происшествия

Сиделку осудили на 15 лет за убийство старейшей сотрудницы Мариинки

В Петербурге вынесен приговор по делу об убийстве Нины Мациной, 93-летней сотрудницы Мариинского театра.
Обновлено в 07:30
Политика

Трутнев: Ликвидация последствий ЧС в Забайкалье идёт неравномерно

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал обстановку с ликвидацией последствий ЧС после апрельских пожаров неравномерной.
Обновлено в 05:29
Космос

Ученые нашли самую похожую на Землю планету

Обновлено в 05:30
Политика

Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше

Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 17:37
Экономика

Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании

Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

В Совфеде пообещали ликвидацию Украины в случае атаки на Крымский мост

Обновлено в 10:28
Кино

«Игра престолов» стала рекордсменом по количеству номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» номинирован на телепремию «Эмми» в 32 категориях, что является рекордом.
Обновлено в 14:39
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