Политика

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в ДонбассеRT на русском 14:07

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
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с чего всё началось
"Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте
 президента.
ТАСС15:08

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Зеленский и Меркель обсудили «толчок работе» контактной группы в Минске

РБК15:53

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

RT на русском14:07

Меркель и Зеленский по телефону обсудили Донбасс, Минские договоренности и транзит газа

Вести.Ru14:20

Зеленский и Меркель положительно оценили итоги встречи советников «нормандской четверки»

ТАСС15:08

Зеленский позвонил Меркель

Газета.Ru14:26

Зеленский обсудил урегулирование конфликта в Донбассе с Меркель

РЕН ТВ13:55

Зеленский обсудил с Меркель урегулирование в Донбассе

РИА Новости13:44
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При строительстве Стоунхенджа использовался свиной жир

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Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
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Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
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Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено в 16:49
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Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено в 17:59
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:17
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
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Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа

Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Общество

Москву на 36 часов накроют ливни

Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.
Обновлено в 07:41
Общество

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Общество

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Обновлено в 15:59
Политика

Киев сократил подачу воды в три города ЛНР

Киев сократил подачу воды в три города Луганской Народной Республики из-за аварии на магистральном водоводе, расположенном на подконтрольной ВСУ территории.
Обновлено в 10:44
Общество

Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT

Правительство Венесуэлы изучает возможность присоединения к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:10
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Экономика

Рынок облигаций достиг точки невозврата

Поскольку ФРС, по-видимому, отказывается от веры в кривую Филлипса, то, по мнению Калецкого, рынок облигаций вытянул счастливый билет, и не нужно беспокоиться о явно медвежьем сигнале, который посылает низкая доходность по поводу будущего экономики.
Обновлено в 00:39
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия

В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов

Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено в 15:12
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

Обновлено в 11:11
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
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Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

Обновлено в 08:49
Экономика

Сбербанк объединит разработчиков стратегии искусственного интеллекта

Сбербанк займется развитием искусственного интеллекта (ИИ) в России вместе с «Яндексом», Mail.ru Group и «Газпром нефтью», сообщил журналистам президент госбанка Герман Греф.
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Малахов и Бузова номинированы на премию ТЭФИ-2019

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В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом и попал на видео

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Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей

Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
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