Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в ДонбассеRT на русском 14:07
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
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Наука
При строительстве Стоунхенджа использовался свиной жир
Обновлено в 17:29
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено в 17:59
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:17
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Общество
Москву на 36 часов накроют ливни
Отмечается, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди. Уточняется, что проливные дожди продлятся 36 часов.
Обновлено в 07:41
Общество
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Политика
Киев сократил подачу воды в три города ЛНР
Киев сократил подачу воды в три города Луганской Народной Республики из-за аварии на магистральном водоводе, расположенном на подконтрольной ВСУ территории.
Обновлено в 10:44
Общество
Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT
Правительство Венесуэлы изучает возможность присоединения к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:10
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Экономика
Рынок облигаций достиг точки невозврата
Поскольку ФРС, по-видимому, отказывается от веры в кривую Филлипса, то, по мнению Калецкого, рынок облигаций вытянул счастливый билет, и не нужно беспокоиться о явно медвежьем сигнале, который посылает низкая доходность по поводу будущего экономики.
Обновлено в 00:39
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 15:12
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее
Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика
Меркель во второй раз прослушала гимн сидя
Обновлено в 08:49
Экономика
Сбербанк объединит разработчиков стратегии искусственного интеллекта
Сбербанк займется развитием искусственного интеллекта (ИИ) в России вместе с «Яндексом», Mail.ru Group и «Газпром нефтью», сообщил журналистам президент госбанка Герман Греф.
Обновлено в 16:35
Культура
Малахов и Бузова номинированы на премию ТЭФИ-2019
Обновлено в 16:36
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено вчера в 03:59