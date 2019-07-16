Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в ДонбассеRT на русском 14:07
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
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