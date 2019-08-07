Политика
Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»Политика Сегодня 10:04
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном встречу в нормандском формате. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
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«Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время», — говорится в сообщении.Известия10:01
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