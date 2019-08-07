с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном встречу в нормандском формате. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский и Макрон обсудили встречу в «нормандском формате»

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