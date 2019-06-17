Политика
Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки»Газета.Ru 11:58
По результатам переговоров, президенты договорились о проведении в ближайшее время встречи внешнеполитических советников стран "нормандского формата" - Украина, Россия, Германия, Франция.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Политика
Противники закона об экстрадиции возобновили акцию протеста в Гонконге
Обновлено вчера в 07:44
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным
Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Экономика
Французский миллиардер купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Компания BidFair USA, принадлежащая французскому бизнесмену Патрику Драи, купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 11:51
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Росздравнадзор нашел нарушения прав россиян на льготные лекарства
Росздравнадзор проверил регионы России на льготное лекарственное обеспечение и обнаружил в нескольких субъектах грубые нарушения прав жителей.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Культура
Туктамышева намерена вывести фигурное катание на новый уровень
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о современном женском катании.
Обновлено в 10:04
Кино
В США снесут школу, где снимали «Твин Пикс»
Американскую среднюю школу Mount Si, в которой снимались сцены сериала «Твин Пикс», готовят к сносу, сообщает портал Dazed.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Энергетика
Цены на бензин растут по всей России
С 3 по 9 июня в 58 регионах РФ выросли цены на топливо, передает Росстат. За одну неделю в Петербурге цены подскочили на 0,3%.
Обновлено в 10:07
Спорт
Легкоатлет Вручинский дисквалифицирован на четыре года
Российский спринтер Павел Вручинский дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной
Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
В Каире скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено в 12:08
Культура
В Пушкинском музее покажут работы Моне и Пикассо из коллекции Щукина
В Белом зале, где в 1948 году делили коллекцию между двумя музеями - Пушкинским и Эрмитажем- огромное полотно Матисса.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Военные сделали сальто на Lada Vesta
В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.
Обновлено в 05:57
Спорт
Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении
Обновлено в 07:58
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Происшествия
На челябинского полицейского завели дело о домогательствах
На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56