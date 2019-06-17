Политика

Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки»Газета.Ru 11:58

По результатам переговоров, президенты договорились о проведении в ближайшее время встречи внешнеполитических советников стран "нормандского формата" - Украина, Россия, Германия, Франция.
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