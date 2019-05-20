Ляшко перебил Зеленского во время инаугурацииРИА Новости 04:35

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua. Обращаясь к жителям Донбасса, глава государства перешел на русский язык.

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

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