Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурацииЭкономика сегодня 06:46

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации. Это произошло после того, как новый глава государства перешел на русский язык для обращения к жителям Донецкой и Луганской народных республик.
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Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

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Ляшко и Зеленский устроили перепалку из-за русского языка на инаугурации

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Ляшко отчитал Зеленского за русский язык

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Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

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Ляшко и Зеленский сцепились на инаугурации из-за русского языка

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