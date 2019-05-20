Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурацииЭкономика сегодня 06:46
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации. Это произошло после того, как новый глава государства перешел на русский язык для обращения к жителям Донецкой и Луганской народных республик.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Политика
Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»
Австрия отказалась представлять площадку дискуссионном клубу «Валдай».
Обновлено в 16:35
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали
Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Кино
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
На международном кинофестивале в Каннах французскому актеру Алену Делону вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за его личный вклад в кинематограф.
Обновлено в 08:17
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Политика
Австрийская партия свободы объявила о выходе из правительства
Министры от Австрийской партии свободы (АПС) объявили о досрочном выходе из коалиционного правительства канцлера Себастьяна Курца.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Гаджеты
Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4
Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4 по гарантии, в случае если нет возможности отремонтировать первые.
Обновлено в 15:40
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Политика
Принц Чарльз встретится с Трампом
Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и принца Уэльского Чарльза может состояться в июне.
Обновлено в 15:54
Авто
Mercedes-Benz презентовал эксклюзивную версию X-Class Element Edition
После начала производства особой модификации пикапа Mercedes-Benz X-Class, которая получила название Storm Edition, компания решила предложить британским поклонникам марки новую ограниченную серию, получившую название Element.
Обновлено в 12:35
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Наука
Вороны заразили друг друга плохим настроением
«Заразить» плохим или хорошим настроением друг друга могут не только близкие люди: напротив, перенос психических состояний может происходить даже в больших группах.
Обновлено в 15:00
Энергетика
Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть
Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Политика
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох
Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
Кино
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься вместе с бывшим
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:46
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Музыка
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»
«У ребенка просто закончилось дыхание», - отметила Гагарина.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Переговоры с забравшимся на Эйфелеву башню мужчиной продолжаются
Переговоры с мужчиной, который забрался на Эйфелеву башню во французской столице и отказывается спускаться с неё, продолжаются, передаёт France Info.
Обновлено в 15:41
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено в 11:22