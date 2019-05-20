Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурацииЭкономика сегодня 06:46
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации. Это произошло после того, как новый глава государства перешел на русский язык для обращения к жителям Донецкой и Луганской народных республик.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
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