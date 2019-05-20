Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурацииЭкономика сегодня 06:46

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации. Это произошло после того, как новый глава государства перешел на русский язык для обращения к жителям Донецкой и Луганской народных республик.
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Ляшко устроил перепалку с Зеленским во время инаугурации

Московский Комсомолец05:38

Ляшко и Зеленский устроили перепалку из-за русского языка на инаугурации

Lenta.ru05:08

Ляшко отчитал Зеленского за русский язык

Телеканал 360°05:07

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

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Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

RT на русском06:23

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

РИА Новости04:35

Ляшко сделал замечание Зеленскому из-за русского языка на инаугурации

Life.ru04:01
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Ляшко и Зеленский сцепились на инаугурации из-за русского языка

Вести.UZ04:16
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