Политика
Зеленский и Лукашенко обменялись приглашениямиNews.ru 06:19
Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний и пожелал успехов в формировании органов власти. Украинский лидер, в свою очередь, поздравил коллегу блестящим проведением II Европейских игр, сообщается на сайте президента Белоруссии.
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с чего всё началось
В ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний на Украине и пожелал успехов в формировании органов власти.RT на русском05:36
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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