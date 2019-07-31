Политика

Зеленский и Лукашенко обменялись приглашениямиNews.ru 06:19

Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний и пожелал успехов в формировании органов власти. Украинский лидер, в свою очередь, поздравил коллегу блестящим проведением II Европейских игр, сообщается на сайте президента Белоруссии.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
В ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил
 Зеленского с успешным проведением политических кампаний на Украине и пожелал успехов в формировании органов власти.
RT на русском05:36

Подробнее о событии

Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир

Газета.Ru09:15

Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

РБК07:35

Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

РЕН ТВ05:28

Зеленский принял приглашение Лукашенко приехать в Минск

Московский Комсомолец05:49

Зеленский в разговоре с Лукашенко подтвердил приглашение посетить Украину

ТАСС05:38

Зеленский пригласил Лукашенко на Украину

RT на русском05:36

Зеленский пообещал приехать в Белоруссию

Lenta.ru06:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн

Лукашенко и Зеленский поговорили о Донбассе, экономическом взаимодействии и Европейских играх

КП - Беларусь05:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
Политика

Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Политика

Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири

Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Обновлено в 12:29
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Гаджеты

Раскрыты характеристики камерофона Nubia Z20

Дата выхода и стоимость смартфона Nubia Z20 пока остаются неизвестными.
Обновлено в 04:27
Здоровье

Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой

По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол

Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Обновлено в 13:44
Финансы

Сбербанк назвал срок покупки доли в Rambler Group

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что компания рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в Rambler Group до конца лета.
Обновлено в 13:50
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия

На улице Коммуны разъезжал горящий грузовик с надписью «Метан»

«Горящий грузовик с надписью "метан" ездит по Косыгина и Коммуны», - рассказали очевидцы произошедшего в соцсетях.
Обновлено в 13:05
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина

Обновлено в 06:56
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Экономика

«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО

Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

«Злобные ведьмы»: Гузееву распекли за странный наряд

На Ларису Гузееву опять напали хейтеры. На этот раз недовольство публики вызвал наряд телеведущей "Давай поженимся".
Обновлено в 10:25
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Обновлено в 07:43
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Наука

Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи

Обновлено в 11:13
Здоровье

Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа

Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Политика

Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве

Обновлено в 06:35
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой

По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика

ВЭБ сообщил о введении запрета на продажу своей украинской «дочки»

Печерский районный суд Киева принял решение о приостановке принудительной продажи Проминвестбанка, «дочки» российского ВЭБ.РФ, говорится в сообщении госкорпорации.
Обновлено в 12:01
Кино

Трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе от Netflix появился в Сети

Обновлено в 13:30
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное