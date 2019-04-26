Политика
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречуМосковский Комсомолец 04:33
По данным издания "Украинская правда", избранный президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
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