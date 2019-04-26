Политика

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречуМосковский Комсомолец 04:33

По данным издания "Украинская правда", избранный президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
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СМИ узнали о тайной встрече Зеленского и Гройсмана

RT на русском07:42

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

РИА Новости07:35

СМИ сообщили о встрече Зеленского с Гройсманом

Известия05:12

СМИ узнали о тайной встрече Зеленского с премьером Украины

РБК05:51

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Газета.Ru04:42

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Московский Комсомолец04:33

СМИ сообщили о тайном разговоре Зеленского с Гройсманом

Говорит Москва05:24
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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