Политика
Владимир Зеленский тайно встретился с ГройсманомКапитал страны 06:55
Как сообщают украинские СМИ, Владимир Зеленский недавно в неформальной обстановке встречался с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом, передает Газета.ру. Выяснилось, что встреча проходила 24 апреля, причем, в офисе «Квартала».
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:27, Ашберн
Политика
Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция
В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.
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Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок.
Обновлено в 10:03
Футбол
Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с Азаром
Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать в одной команде с вингером «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено в 10:37
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Общество
В Сарове оправдались за стимулирующие выплаты педагогу в один рубль
В комментарии местные власти объяснились: нарушений закона нет, а полная зарплата в музыкальной школе в среднем составляет 36 тысяч рублей.
Обновлено в 04:59
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Политика
ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов
Ранее, 25 апреля, победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и как следствие отложить инаугурацию политика.
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Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана
Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Политика
В «Бессмертном полку» пояснили, можно ли прийти с портретом Сталина
Сопредседатель Центрального штаба акции "Бессмертный полк" Елена Цунаева назвала портреты, с которыми можно прийти на шествие.
Обновлено в 10:29
Общество
Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира
В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ", передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:07
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Политика
«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»
«Техническое решение найдено, думаю, что к концу первой декады мая южное направление «Дружбы» выйдет на стабильную работу», — сказал Гавриленко (цитата по ТАСС).
Обновлено в 09:52
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Костроме подорвали банкомат Сбербанка
Представитель Сбербанка подтвердил «РИА Новости», что банкомат был подорван. В результате никто не пострадал.
Обновлено в 08:05
Футбол
Стала известна судьба главного тренера «Спартака» Олега Кононова
Стала известна судьба главного тренера "Спартака" Олега Кононова Наставнику красно-белых нашли место.
Обновлено в 10:30
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Авто
Появление нового Volkswagen Golf откладывается
Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
Обновлено вчера в 07:20
Музыка
В столице пройдет фестиваль «Московская весна A Cappella»
1 мая в столице начнется третий Международный фестиваль и конкурс акапельного пения "Московская весна A Cappella".
Обновлено в 10:32
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Обновлено в 03:16
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества
Обновлено в 05:51
Путешествия
Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Политика
В парламенте Польши потребовали от Германии $850 миллиардов репараций
Парламентарии добавил, что пока только $110 миллиардов получила Польша за время своего членства в Евросоюзе, в бюджет которого больше всех денег вносит Германия.
Обновлено в 10:29