Политика

Владимир Зеленский тайно встретился с ГройсманомКапитал страны 06:55

Как сообщают украинские СМИ, Владимир Зеленский недавно в неформальной обстановке встречался с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом, передает Газета.ру. Выяснилось, что встреча проходила 24 апреля, причем, в офисе «Квартала».
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ узнали о тайной встрече Зеленского и Гройсмана

RT на русском07:42

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

РИА Новости07:35

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Московский Комсомолец04:33

СМИ сообщили о встрече Зеленского с Гройсманом

Известия05:12

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Газета.Ru04:42

СМИ узнали о тайной встрече Зеленского с премьером Украины

РБК05:51

СМИ сообщили о тайном разговоре Зеленского с Гройсманом

Говорит Москва05:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:27, Ашберн
Политика

Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция

В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.
Обновлено в 09:49
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок.
Обновлено в 10:03
Футбол

Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с Азаром

Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать в одной команде с вингером «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено в 10:37
Происшествия

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Общество

В Сарове оправдались за стимулирующие выплаты педагогу в один рубль

В комментарии местные власти объяснились: нарушений закона нет, а полная зарплата в музыкальной школе в среднем составляет 36 тысяч рублей.
Обновлено в 04:59
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Политика

ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов

Ранее, 25 апреля, победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и как следствие отложить инаугурацию политика.
Обновлено в 10:39
Происшествия

На Шри-Ланке прогремели три взрыва

Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Автоспорт

Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана

Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Политика

В «Бессмертном полку» пояснили, можно ли прийти с портретом Сталина

Сопредседатель Центрального штаба акции "Бессмертный полк" Елена Цунаева назвала портреты, с которыми можно прийти на шествие.
Обновлено в 10:29
Общество

Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Политика

Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ", передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:07
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Авто

«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta

Обновлено вчера в 04:50
Политика

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

«Техническое решение найдено, думаю, что к концу первой декады мая южное направление «Дружбы» выйдет на стабильную работу», — сказал Гавриленко (цитата по ТАСС).
Обновлено в 09:52
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Костроме подорвали банкомат Сбербанка

Представитель Сбербанка подтвердил «РИА Новости», что банкомат был подорван. В результате никто не пострадал.
Обновлено в 08:05
Футбол

Стала известна судьба главного тренера «Спартака» Олега Кононова

Стала известна судьба главного тренера "Спартака" Олега Кононова Наставнику красно-белых нашли место.
Обновлено в 10:30
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи

Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Авто

Появление нового Volkswagen Golf откладывается

Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
Обновлено вчера в 07:20
Музыка

В столице пройдет фестиваль «Московская весна A Cappella»

1 мая в столице начнется третий Международный фестиваль и конкурс акапельного пения "Московская весна A Cappella".
Обновлено в 10:32
Политика

Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Обновлено в 03:16
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире

Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Политика

В парламенте Польши потребовали от Германии $850 миллиардов репараций

Парламентарии добавил, что пока только $110 миллиардов получила Польша за время своего членства в Евросоюзе, в бюджет которого больше всех денег вносит Германия.
Обновлено в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное