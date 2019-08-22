с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, 22 августа Зеленский пообщался по телефону с Джонсоном. Стороны обсудили вопрос о возвращении России в состав G8, однако пришли к выводу, что в нынешних условиях это невозможно.

Зеленский и Джонсон обсудили возвращение России в G8

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