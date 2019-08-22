Политика
Зеленский и Джонсон обсудили возвращение России в G8Телеканал 360° 11:17
Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, 22 августа Зеленский пообщался по телефону с Джонсоном. Стороны обсудили вопрос о возвращении России в состав G8, однако пришли к выводу, что в нынешних условиях это невозможно.
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с чего всё началось
«Была отмечена невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в сообщении.RT на русском08:03
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Футбол
Слуцкий и братья Березуцкие поздравили Дзюбу фирменным жестом
Обновлено в 09:12
Политика
Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Киберспорт
OG обыграла Evil Geniuses на The International 2019 по Dota 2
OG победила Evil Geniuses (2:1) в полуфинале The International 2019 по Dota 2. Проигравшая команда упала в нижнюю сетку.
Обновлено в 12:01
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Хоккей
Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить «Динамо» Мн
Екатеринбургский "Автомобилист" одержал разгромную победу над минским "Динамо" на Кубке Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 6:0.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Происшествия
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое
Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Общество
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.
Обновлено в 05:25
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Kristina Si отозвала иск к Black Star об использовании ее псевдонима
Певица Кристина Саркисян отозвала иск к музыкальному лейблу Black Star с требованием запретить использовать ее псевдоним Kristina Si.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Происшествия
Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии
В Германии восьмилетний ребенок угнал автомобиль у собственных родителей.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Космос
«Союз» с роботом Федором успешно стартовал с космодрома «Байконур»
Сегодня утром, 22 августа, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту.
Обновлено в 03:24
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Фото дня: умные часы Apple Watch Series 5 на руке пользователя
На этой неделе Евразийская экономическая комиссия зарегистрировала сразу несколько устройств Apple, работающих под управлением операционной системы watchOS 6. В списке присутствуют четыре версии новых умных часов Apple Watch Series 5, которые проходят под модельными номерами A2156, A2157, A2092 и A2093.
Обновлено в 07:19
Энергетика
В «Роснефти» ответили на идею Минфина о налоге на попутный газ
В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».
Обновлено в 10:24
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Политика
США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год
Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:45
Гаджеты
Apple представит обновленные iPhone и MacBook Pro
В ближайшее время американская корпорация Apple представит три обновленных смартфона iPhone и ноутбук MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Обновлено в 12:54
Общество
Генконсульство России рекомендовало избегать людных мест в Гонконге
Генеральное консульство России в Гонконге посоветовало россиянам воздержаться от посещения мест массового склонения людей.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Турции рыбаки поймали пятиметровую акулу весом в тонну
В Эгейском море рыбаки выловили пятиметровую акулу, вес которой почти достигает тонны, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29