Политика

Зеленский и Джонсон обсудили возвращение России в G8Телеканал 360° 11:17

Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, 22 августа Зеленский пообщался по телефону с Джонсоном. Стороны обсудили вопрос о возвращении России в состав G8, однако пришли к выводу, что в нынешних условиях это невозможно.
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с чего всё началось
«Была отмечена невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в сообщении
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Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

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