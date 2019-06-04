Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»Газета.Ru 03:23

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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с чего всё началось
Мендель заявила на брифинге, который транслировал телеканал "1+1
", что в администрации президента не забыли про полуостров и консультации по крымскому вопросу ведутся постоянно.
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Ребенок и взрослый погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
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Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
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Происшествия

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой

Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
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Общество

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Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
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Компания Apple объявила о выпуске новой операционной системы iOS 13, которая сильно изменит облик iPhone, в том числе благодаря темному режиму.
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