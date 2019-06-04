Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»Газета.Ru 03:23
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с РФ Крыма с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на телеканале 1+1.Life.ruвчера в 19:38
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