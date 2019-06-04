Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»Газета.Ru 03:23

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Происшествия В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.

Происшествия Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100 Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс».

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Армия и оружие Внучка наблюдателя от СССР рассказала подробности о высадке в Нормандии Представители Генерального штаба Великобритании летом 1944 года просили советского адмирала Николая Харламова, бывшего официальным наблюдателем от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии, не подвергать публичной критике их небыстрое наступление в ходе той операции, рассказала внучка военачальника Екатерина Бурлакова.

Шоу-бизнес Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой после скандала Российская телеведущая Ксения Собчак пришла на презентацию клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Водица».

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Игры В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin» В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Общество Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Шоу-бизнес Ани Лорак с треском уволила свою команду Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.

Космос Аномальные испытания OmegA показали на видео Огневые испытания проходили в штатном режиме, но затем, когда инженеры решили позволить двигателю проработать дольше допустимого, из сопла вылетели искры и горящие осколки, что в корпорации сочли аномальным.

Происшествия Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

Политика Зеленский прибыл с визитом в Брюссель Президент Украины Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Политика В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях на 370 млн рублей Бывшему руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюле Магомедову предъявлено обвинение по делу о махинациях с земельными участками.

Кино Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Происшествия Расследование дела против экс-президента «Роспромбанка» завершено Расследование уголовного дела в отношении бывшего президента «Роспромбанка» Сергея Салогубова завершилось.

Игры Третья часть Watch Dogs может разрешить игрокам управлять любым NPC Главной особенностью экшена станет выбор протагониста — им может стать абсолютно любой игровой персонаж, у которого будет полный набор анимаций, озвучка и черты характера, «создаваемые и управляемые игровыми системами».

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Политика В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.