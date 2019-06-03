Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»Газета.Ru 03:23
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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с чего всё началось
Мендель заявила на брифинге, который транслировал телеканал "1+1", что в администрации президента не забыли про полуостров и консультации по крымскому вопросу ведутся постоянно.Московский Комсомолец02:19
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