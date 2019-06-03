Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»Газета.Ru 03:23

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Путешествия Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей.

Политика В администрации Зеленского рассказали о его графике работы Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников и проводит там по 15 часов в день, уходя после 22:00.

Политика Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.

Политика Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.

Транспорт СМИ объяснили задержки багажа в «Шереметьево» нехваткой грузчиков Задержки багажа пассажиров в "Шереметьево" начались из-за нехватки сотен грузчиков: багаж не успевают обработать.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Религия Глава Совета муфтиев России поздравил мусульман с Ураза-байрамом Российские мусульмане в праздник Ураза-байрам молятся о своей отчизне и прекращении конфликтов в странах Ближнего Востока, заявил журналистам глава Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

Здоровье Первый случай болезни Лайма зафиксировали в Волгоградской области По официальным данным, зафиксировано четыре случая заболевания крымской геморрагической лихоракой и один случай болезни Лайма.

Политика Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.

Общество Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку ЕГЭ по русскому языку объединил свыше десяти тысяч ребят по всему региону.

Хоккей Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Общество Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Общество В России разработали два варианта электронных паспортов Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.

Кино Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети Пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода опубликовал на своей странице запись, в которой обратил внимание на киноляп в сериале "Чернобыль", запущенный американской телекомпанией HBO.

Здоровье Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.

Общество Каждый пятый выпускник начал принимать успокоительное во время ЕГЭ Среди российских выпускников школ 73 процента испытывают стресс в период экзаменов, 22 процента принимают препараты для борьбы с нервным напряжением.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.

Здоровье Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.

Гаджеты Apple не будет обновлять устаревшие iPhone Доступно обновление будет только для смартфонов компании, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).

Происшествия Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии Бывший первый заместитель начальника столичного ГСУ СК Денис Никандров освободился из колонии.