Политика
Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении БогданаПолитика Сегодня 06:25
Украинский президент Владимир Зеленский в среду, 7 августа, на сайте электронных петиций ответил за требование уволить главу президентской администрации Андрея Богдана.
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Как сообщает пресс-служба президента Украины, глава государства сообщил, что «уже сделал это», в ответ на соответствующую петицию, размещенную на его сайте.Евразия Daily08:09
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:41, Вашингтон
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