Политика
Зеленский допустил возвращение Крыма в состав УкраиныРосбалт 01:38
Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно. Зеленский заявил, что решающий момент наступит после смены власти в России, однако точное время этого определить невозможно.
Читать в источнике
Оценить594
с чего всё началось
Он также добавил, что на Украине необходимо создать русскоязычный канал для вещания в Донбассе и Крыму, который должен показывать "реальную украинскую жизнь", передает РИА "Новости".Газета.Ru02:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Космос
NASA показало снимок Земли в день весеннего равноденствия
Обновлено в 10:15
Происшествия
Есть такая профессия — бороду защищать
Основным же доводом полицейского стало указание на то, что «ношение бороды является для него национальным обычаем и религиозной особенностью православия».
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»
Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Дробыш посетовал на алчных и наглых коллег по шоу-бизнесу
Обновлено в 07:33
Культура
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Обновлено вчера в 11:13
Политика
В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ
Обновлено в 08:54
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Политика
Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт
Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".
Обновлено в 08:29
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что бьет дочь ремнем
«Если в ваших фантазиях после прочтения слов: в комнате висел «Дядюшка ремень» и он пару раз навещал Лизу, вы видите, что я схватил огромный солдатский ремень и лупасил ребенка со всего маху в течение всей ее жизни, простите, но, к сожалению, вы больны», - пишет бывший участник шоу.
Обновлено в 01:03
Политика
Шипулин объявил о старте предвыборной кампании в Госдуму РФ
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты
Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Мурманским политикам представили врио губернатора Андрея Чибиса
Напомним, указом президента врио губернатора Мурманский области Андрей Чибис был назначен 21 марта, а прибыл в регион он только в субботу.
Обновлено в 04:29
Кино
В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»
В интернет слили первую серию нового сезона "Игры Престолов". Эпизод уже удален, однако спойлеры разлетелись по соцсетям.
Обновлено в 10:17
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Гатчине изнасиловали пропавшую восьмиклассницу
Девочка призналась родителю, что была изнасилована. 22 февраля школьница с подругой уехала в Гатчину.
Обновлено в 04:05
Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом
Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Культура
В Москве пройдёт «Ночь театров — 2019»
В этом году основной площадкой «Ночи театров» станет Манеж. В ночь с 23 на 24 марта театры-участники продлят время работы.
Обновлено в 02:55
Кино
Вышел первый трейлер «Магазина единорогов»
Обновлено в 07:45
Происшествия
Схватка морского льва с леопардовой акулой попала на видео
В заливе Сан-Франциско очевидцы запечатлели на видео бой морского льва с калифорнийской тройнозубой акулой, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Вживляемые дефибрилляторы Medtronic оказались уязвимы для кибератак
С начала 1990-х годов медики научились вживлять такие устройства под кожу в верхней части грудной клетки, что обеспечивает постоянный контроль работы сердца.
Обновлено в 08:33
Политика
Астану официально переименовали в Нур-Султан
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Из-за фальшивой любви к Началовой разгорелся скандал
Обновлено в 08:41
Политика
Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено в 09:21