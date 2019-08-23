Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни. Об этом он заявил журналистам, передает агентство УНН.

Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»

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