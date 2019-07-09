с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война. Он заявил, что они могут говорить на том языке, на котором захотят.

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Финансы В США в сентябре может произойти дефолт Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.

Технологии Названы самые распространенные способы кражи денег с карт россиян Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Политика Собчак сравнила журналиста «Рустави 2» с Навальным Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак не смогла остаться в стороне от очередной провокации в Грузии и прокомментировала поступок грузинского журналиста Георгия Габуния, оскорбившего с применением нецензурной лексики российского главу Владимира Путина в прямом эфире «Рустави 2».

Политика Раскрыты огромные убытки Грузии из-за санкций Москвы Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за российских санкций Грузия потеряет около $1 млрд, сообщают "Известия".

Политика В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.

Политика Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон выбрала для крестин Арчи «старое» платье Супруга принца Уильяма появилась на церемонии в старом платье, что запечатлено на фото, опубликованном в Instagram.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Футбол Китайский клуб удвоит зарплату Бэйла при одном условии Одна из китайских команд заинтересована в трансфере вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Jugones.

Футбол Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.

Общество Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Армия и оружие США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.

Происшествия Во Флориде на испытательной площадке SpaceX произошел пожар На площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывает компания SpaceX, вспыхнул пожар.

Экономика Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета» Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Наука Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.

Космос Органические солнечные батареи смогут работать в космосе 10 лет Устройства выдерживают дозы ɣ-лучей более 6000 Грей, что позволяет рассчитывать на их стабильную работу на околоземной орбите в течение более 10 лет.

Энергетика Козак рассказал о мерах стабилизации цен на топливо на Дальнем Востоке Козак пояснил, что индекс роста цен на моторное топливо на Дальнем Востоке будет соответствовать прогнозам, которые правительство закладывало в «демпфер», то есть рост цены не превысит уровень инфляции.

Общество В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.