Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на УкраинуРБК вчера в 18:30
О готовности Канады поставлять оружие Украине Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо в Торонто, сообщает агентство УНИАН. По его словам, достигнута принципиальная договоренность о продаже Киеву «оборонительного вооружения и новейшей военной техники».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек
По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России
В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.
Обновлено в 01:16
Политика
Совет Европы просит у России еще €55 млн
Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ
Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Футбол
«Барселона» готова продать Юмтити за 50 миллионов евро, пишут СМИ
Испанский футбольный клуб "Барселона" готов будет рассмотреть возможность продажи защитника Самюэля Юмтити, если получит предложение в размере как минимум 50 миллионов евро, сообщает sport.es.
Обновлено в 02:30
Политика
Глава МВД Украины требует от ЦИК снять Клюева с выборов
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать на выборах в Верховную раду бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева.
Обновлено в 02:09
Политика
Кристин Лагард временно покинула пост главы МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Футбол
Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Общество
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Кино
Умер создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 00:09
Здоровье
В Приморье врачи спасли пациента от мадагаскарской чумы
В аэропорту Владивостока прошли учения по выявлению и подготовке к приёму пациента с симптомами чумы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Происшествия
На спортивных соревнованиях в Якутии обрушилась «трибуна»
Отмечается, что на игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района в спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча пришло «огромное число болельщиков», в связи с чем часть из них были вынуждены забраться на ограждения батареи вдоль стен.
Обновлено в 01:11