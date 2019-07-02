Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на УкраинуРБК вчера в 18:30
О готовности Канады поставлять оружие Украине Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо в Торонто, сообщает агентство УНИАН. По его словам, достигнута принципиальная договоренность о продаже Киеву «оборонительного вооружения и новейшей военной техники».
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Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
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Транспорт
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ГИБДД создаст рабочую группу, которая проанализирует правила дорожного движения и при необходимости подскажет, как их улучшить, сообщил в эфире Авторадио глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено вчера в 10:28
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено вчера в 08:44
Здоровье
Минздрав назвал причины смерти женщин в России
22,9% женщин умирают от болезней системы кровообращения, а еще 19,2% — от внешних причин. Такой печальный рейтинг составили в Минздраве.
Обновлено вчера в 23:08
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
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Баскетбол
Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Иномарка протаранила кемеровский ТЦ «Я»
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России
Обновлено вчера в 21:05
Наука
Немецкие ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию
Ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию, которая пока существует в качестве прототипа, но после ряда испытаний может быть использована в медицине.
Обновлено 01 июля в 14:48
Авто
Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов
На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено вчера в 04:47
Наука
Российско-китайская экспедиция в Арктику запланирована на 2020 год
Летом 2020 года состоится совместная российско-китайская экспедиция в Арктику.
Обновлено вчера в 20:09
Гаджеты
Вышла iOS beta 3 для разработчиков
В июне этого года Apple представила вторую бету-версии для iOS 13, macOS Catalina, iPadOS, watchOS 6 и tvOS 13.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»
Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено 01 июля в 12:40
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто
Обновлено в 00:38
Энергетика
Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке
Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:32
Авто
Lexus тизером анонсировал выход своей роскошной яхты LY 650
Lexus ожидает, что первый LY 650 будет собран для своего глобального дебюта во второй половине этого года.
Обновлено вчера в 23:00