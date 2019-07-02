Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на УкраинуРБК вчера в 18:30

О готовности Канады поставлять оружие Украине Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Джастином Трюдо в Торонто, сообщает агентство УНИАН. По его словам, достигнута принципиальная договоренность о продаже Киеву «оборонительного вооружения и новейшей военной техники».
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Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

РБКвчера в 18:30

Зеленский похвастался поставками бронетехники на Украину

Газета.Ruвчера в 15:46

Канада поставит Украине бронетехнику

Lenta.ruвчера в 16:02

Украина и Канада договорились о поставках бронетехники

Национальная служба новостейвчера в 15:48

Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину

Комсомольская правдавчера в 16:23

Зеленский договорился о поставках бронетехники из Канады

News.ruвчера в 16:19

Украина и Канада договорились о поставках бронетехники

ТАССвчера в 15:44
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Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

ГИБДД создаст рабочую группу, которая проанализирует правила дорожного движения и при необходимости подскажет, как их улучшить, сообщил в эфире Авторадио глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей

В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником

Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено вчера в 10:28
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено вчера в 08:44
Здоровье

Минздрав назвал причины смерти женщин в России

22,9% женщин умирают от болезней системы кровообращения, а еще 19,2% — от внешних причин. Такой печальный рейтинг составили в Минздраве.
Обновлено вчера в 23:08
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Баскетбол

Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Иномарка протаранила кемеровский ТЦ «Я»

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Обновлено вчера в 21:05
Наука

Немецкие ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию

Ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию, которая пока существует в качестве прототипа, но после ряда испытаний может быть использована в медицине.
Обновлено 01 июля в 14:48
Авто

Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов

На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено вчера в 04:47
Наука

Российско-китайская экспедиция в Арктику запланирована на 2020 год

Летом 2020 года состоится совместная российско-китайская экспедиция в Арктику.
Обновлено вчера в 20:09
Гаджеты

Вышла iOS beta 3 для разработчиков

В июне этого года Apple представила вторую бету-версии для iOS 13, macOS Catalina, iPadOS, watchOS 6 и tvOS 13.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

Обновлено вчера в 11:36
Политика

Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено 01 июля в 12:40
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Обновлено в 00:38
Энергетика

Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке

Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:32
Авто

Lexus тизером анонсировал выход своей роскошной яхты LY 650

Lexus ожидает, что первый LY 650 будет собран для своего глобального дебюта во второй половине этого года.
Обновлено вчера в 23:00
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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