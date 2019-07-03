Политика

Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники КиевуРЕН ТВ вчера в 15:49

Украина и Канада договорились о поставках бронетехники, сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
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Канада поставит Украине бронетехнику

Lenta.ruвчера в 16:02

В Госдуме раскрыли схему поставок Канадой вооружения Украине

Известия04:20

Канада решила поставлять вооружение на Украину

Газета.Ru02:30

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

РБКвчера в 18:30

Как проходит визит Зеленского в Канаду

RT на русском04:57

Украина и Канада договорились о поставках бронетехники

ТАССвчера в 15:44

Зеленский договорился о поставках бронетехники из Канады

News.ruвчера в 16:19
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Обновлено в 05:26
Политика

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 21:06
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12

СеверПост нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.
Обновлено в 02:32
Футбол

«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Порту» Фелипе

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. «Порту» приобрел Фелипе у «Коринтианса» в 2016 году за 8 млн евро.
Обновлено в 05:07
Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей

Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено вчера в 08:06
Кино

Умер создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон

Обновлено в 00:09
Футбол

Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже футболиста команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 04:21
Общество

Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти

Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Политика

Кремль отказался полностью раскрыть обстоятельства гибели подводников

Большая часть информации относительно пожара на глубоководном аппарате Минобороны является гостайной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:06
Политика

Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде

В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Происшествия

Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников

Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Спорт

Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест

В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Заслуженный преподаватель МГУ найден мертвым

«В понедельник, 1 июля, в квартире на Ленинском проспекте обнаружено тело 80-летнего Г. Судьина с гнилостными изменениями», — сказал источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Ивакова и Ефремов вместе появились на свадьбе у Топалова

С 32-летней Машей Иваковой Никиту впервые увидели в мае, когда парочка появилась на футбольном матче на одном из стадионов столицы.
Обновлено в 05:13
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Экономика

Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика

В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Космос

Найдены доказательства появления морщин на карликовой планете Церера

Обновлено вчера в 10:57
Политика

Иран пообещал увеличить уровень обогащения урана в июле

Президент Ирана Хасан Роухани пригрозил с июля начать обогащение урана свыше разрешенных 3,67%, если участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства, передает местное агентство IRIB.
Обновлено в 04:36
Авто

Новый Land Rover Defender станет восьмиместным

Внедорожник нового поколения дебютирует во Франкфурте в сентябре 2019 года. Первой в продажу поступит четырехдверная версия с индексом 110.
Обновлено вчера в 10:03
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Екатеринбург получил Универсиаду-2023

Обновлено вчера в 04:57
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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