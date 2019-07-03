Политика
Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники КиевуРЕН ТВ вчера в 15:49
Украина и Канада договорились о поставках бронетехники, сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
ЖКХ
ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян
"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Обновлено в 05:26
Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12
СеверПост нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Порту» Фелипе
Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. «Порту» приобрел Фелипе у «Коринтианса» в 2016 году за 8 млн евро.
Обновлено в 05:07
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено вчера в 08:06
Кино
Умер создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 00:09
Футбол
Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже футболиста команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 04:21
Общество
Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти
Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Политика
Кремль отказался полностью раскрыть обстоятельства гибели подводников
Большая часть информации относительно пожара на глубоководном аппарате Минобороны является гостайной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:06
Политика
Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде
В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Спорт
Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест
В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Заслуженный преподаватель МГУ найден мертвым
«В понедельник, 1 июля, в квартире на Ленинском проспекте обнаружено тело 80-летнего Г. Судьина с гнилостными изменениями», — сказал источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Ивакова и Ефремов вместе появились на свадьбе у Топалова
С 32-летней Машей Иваковой Никиту впервые увидели в мае, когда парочка появилась на футбольном матче на одном из стадионов столицы.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Космос
Найдены доказательства появления морщин на карликовой планете Церера
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Иран пообещал увеличить уровень обогащения урана в июле
Президент Ирана Хасан Роухани пригрозил с июля начать обогащение урана свыше разрешенных 3,67%, если участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства, передает местное агентство IRIB.
Обновлено в 04:36
Авто
Новый Land Rover Defender станет восьмиместным
Внедорожник нового поколения дебютирует во Франкфурте в сентябре 2019 года. Первой в продажу поступит четырехдверная версия с индексом 110.
Обновлено вчера в 10:03
Спорт
Екатеринбург получил Универсиаду-2023
Обновлено вчера в 04:57