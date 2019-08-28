Политика

КоммерсантъКоммерсантъСоветники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября

Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
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Советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября

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