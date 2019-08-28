Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский договорился о встрече «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин отмечал, что общение с Зеленским «внушает осторожный оптимизм» и дает надежду на новый саммит «нормандской четверки». «Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей России, Германии, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Меркель и Зеленский обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»

РБК16:15

Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»

Lenta.ru16:11

Меркель и Зеленский призвали в скором времени провести саммит в «нормандском формате»

Известия13:52

Советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября

RT на русском16:06

Стала известна дата встречи «нормандской четверки»

Газета.Ru16:05

В офисе Зеленского назвали дату встречи советников глав «нормандской четверки»

ТАСС15:49

Советники глав «нормандской четвёрки» проведут встречу 2 сентября

Московский Комсомолец16:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Футбол

Уткин: «За Алексея Миранчука предложены мегаденьги»

Известный футбольный обозреватель Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что лидеры столичного "Локомотива" братья Миранчуки могут сменить прописку и отправиться в северную столицу.
Sport.ru 16:15
Футбол

Аякс — АПОЭЛ 2:0

Победную точку на 80-й минуте поставил Душан Тадич. На Кипре команды сыграли вничью 0:0, поэтому в групповой этап вышел «Аякс».
LiveSport.ru 16:55
Общество

В испанской Валенсии прошли томатные бои

В испанском городе Буньоль прошёл фестиваль La Tomatina, в ходе которого около 20 тыс. человек забросали друг друга помидорами.
RT на русском 11:03
Политика

Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Армия и оружие

Разведка ЛНР обнаружила технику ВСУ в жилой застройке — Филипоненко

Украинские силовики прячут боевую технику в жилой застройки возле линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил 28 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
REGNUM 07:56
Происшествия

Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу

Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Политика

Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в G7

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам встречи G7, заявил, что "склоняется" к тому, что возвращение России и возрождение формата группы восьми промышленно развитых держав является необходимым.
Life.ru вчера в 20:25
Армия и оружие

В США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35

Турция еще может вернуться в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Российская газета 16:32
Политика

Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети

Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
RT на русском 15:47
Шоу-бизнес

Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода

Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
РИА Новости 10:15
Общество

В работе платформы Office 365 произошел сбой

Сбой в работе платформы Office 365, которая является программным продуктом Microsoft, наблюдается в среду в ряде стран.
ТАСС 16:12
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС 04:30
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика

СМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от поездки в Варшаву в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 16:00
Политика

В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии

Лидеры Британии и Турции обсудили в среду Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, заявили в канцелярии британского премьера.
РИА Новости 17:07
Происшествия

В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
RT на русском 10:00
Происшествия

В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке

Известия вчера в 16:18
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Футбол

Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке

Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Чемпионат 09:03
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Происшествия

Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Интерфакс 15:19
Политика

Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Футбол

ПСЖ хочет обменять Ареоля на Наваса

ПСЖ рассматривает вариант с обменом своего вратаря Альфонса Ареоля на голкипера «Реала» Кейлора Наваса.
Soccer.ru 16:34
Политика

Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару

Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Общество

Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении акции 31 августа

Коммерсантъ 09:50
Политика

Российские космонавты начнут летать в космос на американских кораблях

Труд 14:49
Технологии

NYT: Telegram выпустит свою криптовалюту в ближайшие 2 месяца

«Telegram сообщил инвесторам, что планирует разослать первые партии Gram в течение следующих двух месяцев», — написало издание со ссылкой на трех спонсоров проекта.
Телеканал 360° 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное