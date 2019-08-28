Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Происшествия Массовое отравление роллами произошло в Самаре В Самаре 48 человек отравились роллами из доставки еды. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА "Новости".

Гаджеты РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.

Общество Во Владивостоке введен режим ЧС Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.

Космос NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Наука Ученые предрекли исчезновение человечества в 2050 году Ученые сделали новый прогноз по поводу того, когда человечество полностью исчезнет с лица Земли.

Экономика Газпромбанк избавился от акций российско-венесуэльского банка Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.

Кино Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана появился в Сети Тизер фильма Кристофера Нолана Tenet появился в Интернете. О картине британско-американского режиссёра известно крайне мало.

Хоккей «Айлендерс» продлили контракт с Бовилье "Нью-Йорк Айлендерс" продлили контракт с хоккеистом Энтони Бовилье, сообщается на сайте команды НХЛ.

Финансы Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.

Футбол Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс насмерть разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд.

Происшествия На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон» В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.

Политика Новое правительство Италии сформирует прежний премьер РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.

Наука Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.

Технологии Электронные паспорта предложили дополнить сим-картой По словам представителей мобильных операторов, технологию уже протестировали, причем для защиты была применена двухфакторная защита на случай потери или кражи электронного паспорта.

Футбол «Болтон» обрёл нового владельца и избежал ликвидации Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба.

Происшествия В Новосибирске обрушилась стена строящегося здания, есть погибшие Как минимум два человека погибли под завалами после обрушения стены строящегося здания в Новосибирске. трагедия произошла на территории стройплощадки, где возводился оздоровительный центр.

Шоу-бизнес Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа Певица Маша Вебер завоевала сердца поклонников в 2003 году, когда стала участницей «Фабрики звезд-3».

Экономика Сотрудники пенсионного фонда продавали личные данные россиян Сотрудников Пенсионного фонда России заподозрили в продаже персональных данных россиян.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

Общество Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан» В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".

Футбол Определились все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов В среду прошли ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились обладатели последних путевок в групповую стадию.

Кино Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым Еще в начале этого года уральский режиссер Егор Баранов представил мировую премьеру своего научно-фантастического фильма «Аванпост» на престижном кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе.