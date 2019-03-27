Политика
Зеленский добился популярности у молодежи УкраиныВзгляд.ру вчера в 16:27
Нынешний президент страны Петр Порошенко пользуется поддержкой 9% украинской молодежи. Юлия Тимошенко («Батькивщина») и Юрий Бойко («Оппозиционная платформа – За жизнь») популярны у жителей Украины старше 50 лет: Тимошенко среди них набирает 14–18%, Бойко – 11-12%.
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Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 06:50
Происшествия
Арестован подельник Абызова Николай Степанов
В отношении предполагаемого сообщника Михаила Абызова — Николая Степанова — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский не задекларировал виллу в Италии
Обновлено в 11:59
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Футбол
«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе
"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Культура
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети
Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»
Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
Обновлено в 06:48
Здоровье
Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля
В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США
Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала 5 упражнений для восстановления после родов
Певица Нюша, родившая первенца в октябре прошлого года, на странице в Instagram назвала 5 упражнений, необходимых молодым матерям для восстановления.
Обновлено в 11:29
Футбол
«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с ДЦП
«Енисей» подписал контракты с двумя болельщиками клуба с детским церебральным параличом (ДЦП).
Обновлено в 09:54
Здоровье
Диетолог назвала способ побороть сахарную зависимость
По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.
Обновлено в 10:09
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Авто
Aurus выступит в гонках на выносливость
По предварительным данным, бренд Aurus станет спонсором российской гоночной команды G-Drive Racing, которая в 2019 г. примет участие в европейской серии гонок на выносливость, а в 2020 г. планирует выступить в американском чемпионате IMSA Weathertech Sportscar Championship.
Обновлено в 04:15
Хоккей
ЦСКА — СКА 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 17:20
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе
37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Технологии
«ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты
Социальная сеть «ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты, но финальное решение о ее запуске пока не принято, сообщил RNS источник, знакомый с планами компании.
Обновлено в 09:48
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено в 10:25
Авто
В Сети обнародованы первые изображения BMW X6 нового поколения
На просторах Сети оказались обнародованы первые изображения BMW X6 нового поколения.
Обновлено в 12:14