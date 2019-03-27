Политика

Зеленский добился популярности у молодежи УкраиныВзгляд.ру вчера в 16:27

Нынешний президент страны Петр Порошенко пользуется поддержкой 9% украинской молодежи. Юлия Тимошенко («Батькивщина») и Юрий Бойко («Оппозиционная платформа – За жизнь») популярны у жителей Украины старше 50 лет: Тимошенко среди них набирает 14–18%, Бойко – 11-12%.
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На Украине обнародован опрос, по которому рейтинг Порошенко в два раза выше, чем Тимошенко

ТАССвчера в 10:12

Стала известна доля готовой проголосовать за Зеленского молодежи

Известиявчера в 16:19

Рейтинг Зеленского среди молодежи приблизился к 40%

РИА Новостивчера в 14:56

Почти треть граждан Украины уверена в победе Зеленского на выборах

REGNUMвчера в 10:17

Зеленский добился популярности у молодежи Украины

Взгляд.рувчера в 16:27

В победе Зеленского уверены почти 30% украинцев

Rambler News Serviceвчера в 09:40

Социологи назвали долю уверенных в победе Зеленского на выборах украинцев

РБКвчера в 09:21
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Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 06:50
Происшествия

Арестован подельник Абызова Николай Степанов

В отношении предполагаемого сообщника Михаила Абызова — Николая Степанова — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.
Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский не задекларировал виллу в Италии

Обновлено в 11:59
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Футбол

«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе

"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Культура

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети

Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Политика

Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля

Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Политика

Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»

Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
Обновлено в 06:48
Здоровье

Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля

В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США

Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала 5 упражнений для восстановления после родов

Певица Нюша, родившая первенца в октябре прошлого года, на странице в Instagram назвала 5 упражнений, необходимых молодым матерям для восстановления.
Обновлено в 11:29
Футбол

«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с ДЦП

«Енисей» подписал контракты с двумя болельщиками клуба с детским церебральным параличом (ДЦП).
Обновлено в 09:54
Здоровье

Диетолог назвала способ побороть сахарную зависимость

По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Росгвардия получила новые снайперские винтовки «Точность» для КТО

Обновлено в 01:42
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Авто

Aurus выступит в гонках на выносливость

По предварительным данным, бренд Aurus станет спонсором российской гоночной команды G-Drive Racing, которая в 2019 г. примет участие в европейской серии гонок на выносливость, а в 2020 г. планирует выступить в американском чемпионате IMSA Weathertech Sportscar Championship.
Обновлено в 04:15
Хоккей

ЦСКА — СКА 0:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 17:20
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе

37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Технологии

«ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты

Социальная сеть «ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты, но финальное решение о ее запуске пока не принято, сообщил RNS источник, знакомый с планами компании.
Обновлено в 09:48
Экономика

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу

В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено в 10:25
Авто

В Сети обнародованы первые изображения BMW X6 нового поколения

На просторах Сети оказались обнародованы первые изображения BMW X6 нового поколения.
Обновлено в 12:14
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 1997 года. Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
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