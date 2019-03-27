Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на УкраинеРИА Новости вчера в 11:02

Выборы президента Украины пройдут в воскресенье. Всего на пост главы государства претендуют рекордные в истории страны 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Культура «Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.

Наука От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий Исследователи проанализировали данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришли к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.

Футбол «Арсенал» нацелился на Умтити и Алабу Список трансферных целей «Арсенала» в летнее трансферное окно возглавляют защитники Самюэль Умтити из «Барселоны» и Давид Алаба из «Баварии», сообщает The Independent.

Общество ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.

Политика Коломойский попал в базу «Миротворца» Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.

Общество OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха» Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.

Шоу-бизнес Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.

Общество Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Игры Gearbox анонсировала Borderlands 3 Студия Gearbox в рамках выставки PAX East представила третью часть серии Borderlands. Трейлер игры доступен на YouTube.

Политика МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.

Авто Недавно представленный Ferrari F8 Tributo заметили на улицах Лондона Официальная презентация нового итальянского суперкара Ferrari F8 Tributo проходила на автомобильном салоне в Женеве в марте 2019 года.

Культура YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.

Армия и оружие Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.

Общество Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.

Общество Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.

Армия и оружие На Украине заявили о создании электромагнитного оружия "Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.