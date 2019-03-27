Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на УкраинеРИА Новости вчера в 11:02
Выборы президента Украины пройдут в воскресенье. Всего на пост главы государства претендуют рекордные в истории страны 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
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Владимир Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Комсомольская правдавчера в 12:22
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
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Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
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Здоровье
Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»
В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Культура
«Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом
Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.
Обновлено в 09:21
Наука
От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий
Исследователи проанализировали данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришли к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Арсенал» нацелился на Умтити и Алабу
Список трансферных целей «Арсенала» в летнее трансферное окно возглавляют защитники Самюэль Умтити из «Барселоны» и Давид Алаба из «Баварии», сообщает The Independent.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Суд отправил Ишаева под домашний арест
Обновлено в 13:40
Общество
ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения
Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Политика
Коломойский попал в базу «Миротворца»
Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 06:50
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи
Обновлено в 14:05
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Игры
Gearbox анонсировала Borderlands 3
Студия Gearbox в рамках выставки PAX East представила третью часть серии Borderlands. Трейлер игры доступен на YouTube.
Обновлено в 15:59
Политика
МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань
Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Авто
Недавно представленный Ferrari F8 Tributo заметили на улицах Лондона
Официальная презентация нового итальянского суперкара Ferrari F8 Tributo проходила на автомобильном салоне в Женеве в марте 2019 года.
Обновлено в 02:10
Культура
YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова
С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО
В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Общество
Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира
Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.
Обновлено в 05:33
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
Обновлено в 06:46
Политика
Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля
Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49