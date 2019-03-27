Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на УкраинеРИА Новости вчера в 11:02

Выборы президента Украины пройдут в воскресенье. Всего на пост главы государства претендуют рекордные в истории страны 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
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Стала известна доля готовой проголосовать за Зеленского молодежи

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Рейтинг Зеленского среди молодежи приблизился к 40%

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ТАССвчера в 10:12

Владимир Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

Комсомольская правдавчера в 12:22
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Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

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Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
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Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»

В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
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Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.
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Исследователи проанализировали данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришли к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.
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Список трансферных целей «Арсенала» в летнее трансферное окно возглавляют защитники Самюэль Умтити из «Барселоны» и Давид Алаба из «Баварии», сообщает The Independent.
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Суд отправил Ишаева под домашний арест

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Общество

ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения

Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
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Политика

Коломойский попал в базу «Миротворца»

Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Происшествия

В массовом ДТП на Большеохтинском мосту пострадали четыре человека

Обновлено в 16:15
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

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Обновлено в 14:05
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
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OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»

Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Игры

Gearbox анонсировала Borderlands 3

Студия Gearbox в рамках выставки PAX East представила третью часть серии Borderlands. Трейлер игры доступен на YouTube.
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Политика

МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле

Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань

Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
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Авто

Недавно представленный Ferrari F8 Tributo заметили на улицах Лондона

Официальная презентация нового итальянского суперкара Ferrari F8 Tributo проходила на автомобильном салоне в Женеве в марте 2019 года.
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С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.
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Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО

В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

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Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира

Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.
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Общество

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Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
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"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
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Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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