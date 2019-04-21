Зеленский дал первые обещания по ДонбассуИзвестия 14:40

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.

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Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

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