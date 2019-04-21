Политика
Зеленский дал первые обещания по ДонбассуИзвестия 14:40
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
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Политика
Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском
В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».
Обновлено в 17:51
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Военный подорвался на гранате в Туле
В Туле военнослужащий подорвался на гранате.
Обновлено в 20:18
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Политика
«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео
Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено в 15:23
Наука
Как сидячий образ жизни губит организм
Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика
Бабченко: Украина, ты одурела
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
Экономика
«Дом.РФ» выливает вино
Банк банкротит «Легенду Крыма» Неблагоприятная ситуация на российском рынке тихих и игристых вин, сопровождаемая сокращением объемов, может стать причиной банкротства одного из крупных производителей — ГК «Легенда Крыма».
Обновлено в 17:53
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Наука
Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции
Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Общество
Дмитрий Быков начал приходить в сознание
Обновлено в 06:09
Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что первый Северомуйский тоннель, который строился в течение 25 лет, представляет собой "бутылочное горлышко" на БАМе.
Обновлено в 11:28
Политика
Басков надеется, что ему разрешат приехать в Киев
Обновлено в 18:32
Общество
Эксперт предложил ЦИК провести референдум по вопросу захоронения Ленина
Всероссийский референдум по вопросу возможного захоронения тела Владимира Ленина в 2019 году предложил провести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, эксперт направил в ЦИК России.
Обновлено в 19:52
Происшествия
На Шри-Ланке задержали 13 подозреваемых в причастности к терактам
13 человек находятся под стражей в связи с терактами на Шри-Ланке. Кроме того, нашли грузовик, который могли использовать в атаках.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
ЖКХ
Многие биробиджанцы получат квитанции за тепло в мае, даже если отопление отключат в апреле
Благодаря теплой погоде жители домов, где установлены общедомовые приборы учета тепла, смогут сэкономить на плате за отопление относительно тех, у кого они отсутствуют.
Обновлено в 19:00
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено в 14:20
Общество
Volkswagen обвинили в незаконной выплате бонусов топ-менеджеру, связанному с «дизельгейтом»
Прокуратура Брауншвейга начала новое расследование в отношении Volkswagen в рамках дела о «дизельгейте», об этом сообщила в воскресенье, 21 марта, немецкая газета Bild am Sonntag.
Обновлено в 13:14
Политика
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:28
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон о государственном языке, то он его подпишет.
Обновлено в 15:19
Общество
В Южно-Сахалинске открылась выставка «Наши морские друзья»
Обновлено в 17:44