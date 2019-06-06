Зеленский ответил на петицию с требованием его отставкиРИА Новости 10:15

Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства. Зеленский вступил в должность 20 мая.

Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

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