Зеленский дал обещание трудиться на посту президента УкраиныRT на русском 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона, пообещав трудиться на посту лидера страны.

Политика В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Происшествия Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.

Театры Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.

Политика Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.

Политика Венесуэла начала расследование попытки госпереворота Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать расследование попытки госпереворота. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.

Политика Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Политика Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.

Авто Aurus полностью рассекретил кабриолет для парада Победы За 10 дней до парада Победы Aurus представил новый кабриолет — четвертую модель после седана и лимузина Senat, а также минивэна Arsenal.

Космос Внутри метеорита нашли частички древней звезды Химический анализ найденного в метеорите фрагмента показал аномально большое количество стабильного изотопа углерода 13С.

Общество Пес-мотоциклист разъезжает по США В Сети опубликовали видео, как пес-мотоциклист путешествует по США. Ролик все больше набирает популярность.

Армия и оружие Россия и Турция начали консультации по истребителям пятого поколения Россия и Турция начали консультации по авиационной технике, включая тематику истребителей пятого поколения, заявил 30 апреля журналистам замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин на выставке военной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

Транспорт В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.

Общество Жизнь россиян изменится с 1 мая Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Шоу-бизнес Янина Студилина сильно похудела Подписчики сравнили артистку с героиней сериала «Спасатели Малибу» и подчеркнули, что на отдыхе она заметно похудела.

Экономика Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.

Экономика ФАС заявила о высокой роли государства в экономике Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.

Наука Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.

Происшествия Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.

Футбол Тоттенхэм — Аякс 0:1 Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.