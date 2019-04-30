Политика

Зеленский обещал гражданам Украины трудиться на посту президентаREGNUM 16:03

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона и пообещал гражданам Украины, что будет трудиться на посту главы государства.
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Зеленский процитировал Джорджа Вашингтона и объявил о вакансии спикера

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Rambler News Service11:40

Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона

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Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

RT на русском12:24

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Зеленский обещал украинцам работать по завету Джорджа Вашингтона

РЕН ТВ13:13

Зеленский поблагодарил украинцев, процитировав Джорджа Вашингтона

Life.ru11:31
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Политика

Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня»

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» в связи с ситуацией в Венесуэле.
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

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Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

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После ДТП с автобусом в Орловской области завели уголовное дело

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Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
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Производитель отзывает 200 серий препарата для лечения ВИЧ

Каждую отозванную партию обещают заменить на новую за счет «Фармасинтеза».
Обновлено в 12:40
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Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью Алсу

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В столице Аргентины ищут взрывные устройства

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Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании

Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
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Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика

Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Политика

Антонов рассказал о попытках диалога с США по ДРСМД

Россия предложила США беспрецедентные меры транспарентности по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но все предложения были отвергнуты, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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Космос

Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля

«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
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Общество

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Наука

В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов

Обновлено в 13:23
Политика

Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено в 14:06
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Авто

Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed

Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Футбол

РПЛ заставит футболистов общаться с прессой

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят ввести дисциплинарные санкции в адрес игроков, которые отказываются общаться с журналистами, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:07
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 16:39
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
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В результате столкновений в Венесуэле пострадали 50 человек

Обновлено в 16:23
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ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете

Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
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Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
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Настя Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes

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Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес

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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Американский государственный деятель, первый всенародно избранный президент Соединённых Штатов Америки, один из отцов-основателей США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость, создатель американского института президентства.
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