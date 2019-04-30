Политика
Зеленский обещал гражданам Украины трудиться на посту президентаREGNUM 16:03
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона и пообещал гражданам Украины, что будет трудиться на посту главы государства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Политика
Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня»
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» в связи с ситуацией в Венесуэле.
Обновлено в 18:28
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Здоровье
Производитель отзывает 200 серий препарата для лечения ВИЧ
Каждую отозванную партию обещают заменить на новую за счет «Фармасинтеза».
Обновлено в 12:40
Происшествия
В столице Аргентины ищут взрывные устройства
Обновлено в 17:03
Происшествия
Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Политика
Антонов рассказал о попытках диалога с США по ДРСМД
Россия предложила США беспрецедентные меры транспарентности по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но все предложения были отвергнуты, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 16:02
Космос
Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля
«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Общество
Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах
Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Наука
В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Обновлено в 13:23
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Футбол
РПЛ заставит футболистов общаться с прессой
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят ввести дисциплинарные санкции в адрес игроков, которые отказываются общаться с журналистами, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:07
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
В результате столкновений в Венесуэле пострадали 50 человек
Обновлено в 16:23
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes
Обновлено в 07:30
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09