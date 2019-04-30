Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента УкраиныRT на русском 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона, пообещав трудиться на посту лидера страны.
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Зеленский процитировал Джорджа Вашингтона и объявил о вакансии спикера

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря

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Rambler News Service11:40

Зеленский поблагодарил украинцев, процитировав Джорджа Вашингтона

Life.ru11:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
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В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
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Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
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Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет

Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
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Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook

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Политика

В Венесуэле происходит попытка переворота

Хуан Гуайдо, опираясь на оппозиционный парламент, провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, но ранее избранный глава государства Николас Мадуро, которого поддерживает в том числе и Россия, не спешит уходить в отставку.
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«Фортуна» хочет арендовать Смолова

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Машина провалилась под землю возле детского сада в Благовещенске

Сегодня утром в Благовещенске прямо возле детского сада по улице Чайковского, в районе дома 207/5 под автомобилем провалилась земля.
Обновлено в 21:24
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено в 14:06
Армия и оружие

Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео

Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в университете Северной Каролины

Обновлено в 19:18
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Здоровье

Диетологи предупредили об опасности ЗОЖ-советов Instagram-блогеров

Ученые Университета в Глазго изучили записи британских популярных блогеров о похудении и здоровом образе жизни и выяснили, что из 9 авторов только одному можно доверять.
Обновлено в 20:12
Хоккей

Бобровский помог «Коламбусу» выйти вперед в серии с «Бостоном»

В Национальной хоккейной лиге "Коламбус Блю Джекетс" в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз" сумел на своей площадке добиться победы со счетом 2:1. Российский вратарь "пиджаков" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 34 броска по своим воротам.
Обновлено в 21:48
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В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
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Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

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Здоровье

За первую неделю апреля в России продали 2 млн препаратов от аллергии

За первую неделю апреля российские аптеки продали 2 миллиона упаковок средств от аллергии.
Обновлено в 21:08
Происшествия

В Москве полицейские спасли лисенка

Обновлено в 18:40
Происшествия

Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве

19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Общество

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

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Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке

Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке, преодолев трассу протяженностью 6,5 километра за 2 минуты и 15 секунд.
Обновлено в 14:13
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У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения

У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
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Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

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Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Сын Зидана может уйти из «Реала» в клуб французской Лиги 2

Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне», который активно инетерсуется 20-летним голкипером.
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
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Глава МИД Кубы назвал Болтона патологическим лжецом

Родригес написал об этом на своей странице в Twitter, назвав помощника президента США "патологическим лжецом" после того, как Трамп пригрозил властям Кубы, что если те не отзовут своих военных из Венесуэлы, против Гаваны введут санкции самого высокого уровня.
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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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