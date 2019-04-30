Политика
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента УкраиныRT на русском 12:24
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона, пообещав трудиться на посту лидера страны.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Гаджеты
Исследование: какие фитнес-трекеры обманывают своих владельцев
В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
Обновлено в 05:05
Общество
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено в 16:16
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено в 16:06
Политика
В Венесуэле происходит попытка переворота
Хуан Гуайдо, опираясь на оппозиционный парламент, провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, но ранее избранный глава государства Николас Мадуро, которого поддерживает в том числе и Россия, не спешит уходить в отставку.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Фортуна» хочет арендовать Смолова
Обновлено в 14:37
Происшествия
Машина провалилась под землю возле детского сада в Благовещенске
Сегодня утром в Благовещенске прямо возле детского сада по улице Чайковского, в районе дома 207/5 под автомобилем провалилась земля.
Обновлено в 21:24
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Здоровье
Диетологи предупредили об опасности ЗОЖ-советов Instagram-блогеров
Ученые Университета в Глазго изучили записи британских популярных блогеров о похудении и здоровом образе жизни и выяснили, что из 9 авторов только одному можно доверять.
Обновлено в 20:12
Хоккей
Бобровский помог «Коламбусу» выйти вперед в серии с «Бостоном»
В Национальной хоккейной лиге "Коламбус Блю Джекетс" в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз" сумел на своей площадке добиться победы со счетом 2:1. Российский вратарь "пиджаков" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 34 броска по своим воротам.
Обновлено в 21:48
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Здоровье
За первую неделю апреля в России продали 2 млн препаратов от аллергии
За первую неделю апреля российские аптеки продали 2 миллиона упаковок средств от аллергии.
Обновлено в 21:08
Происшествия
В Москве полицейские спасли лисенка
Обновлено в 18:40
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Общество
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Авто
Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке
Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке, преодолев трассу протяженностью 6,5 километра за 2 минуты и 15 секунд.
Обновлено в 14:13
Происшествия
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону
Обновлено вчера в 03:35
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Футбол
Сын Зидана может уйти из «Реала» в клуб французской Лиги 2
Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне», который активно инетерсуется 20-летним голкипером.
Обновлено в 21:08
Шоу-бизнес
Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Политика
Глава МИД Кубы назвал Болтона патологическим лжецом
Родригес написал об этом на своей странице в Twitter, назвав помощника президента США "патологическим лжецом" после того, как Трамп пригрозил властям Кубы, что если те не отзовут своих военных из Венесуэлы, против Гаваны введут санкции самого высокого уровня.
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала
Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.
Обновлено в 03:04