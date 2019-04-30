Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента УкраиныRT на русском 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона, пообещав трудиться на посту лидера страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский процитировал Джорджа Вашингтона и объявил о вакансии спикера

РБК15:01

Избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря

Эхо Москвы14:31

Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку

News.ru11:55

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

RT на русском12:24

Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона

Газета.Ru13:08

Зеленский поблагодарил украинцев за доверие и пообещал не подвести

Rambler News Service11:40

Зеленский поблагодарил украинцев, процитировав Джорджа Вашингтона

Life.ru11:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Политика

Число пострадавших в ходе протестов в Каракасе достигло 26

Обновлено в 14:57
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.
Обновлено в 11:44
Политика

Антонов рассказал о неготовности США к честному диалогу с Россией

Наша готовность к честному и профессиональному разговору по всем вопросам, вызывающим разногласия, не находит позитивного ответа.
Обновлено в 15:45
Экономика

Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год

Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
Обновлено в 13:48
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено в 15:14
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 10:17
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Политика

Киев потребовал не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ

Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.
Обновлено в 10:22
Игры

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Обновлено в 14:33
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed

Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко обнажила грудь для фото в Нью-Йорке

Накануне певица опубликовала снимок, на котором предстала перед фанатами полностью обнаженной.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Друзья рассказали о второй свадьбе Марата Башарова с избитой женой

После развода актер и ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров свое свободное время старается уделять 2-летнему сыну Марселю, поэтому приходится общаться и с Елизаветой Шевырковой.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Происшествия

В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:43
Наука

Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях

Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено в 13:14
Общество

Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета

Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за счет бюджета услуги няни.
Обновлено в 05:01
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Авто

Volkswagen объявил дату старта продаж электрокара ID

Официальный старт продаж запланирован на 8 мая, хотя внешний вид хэтчбека раскроется полностью только на Франкфуртской автовыставке в сентябре.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II первой приехала в дом принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри не скрывают, что переезд из Кенсингтонского дворца в новую резиденцию Фрогмор-хаус позволил им вести спокойную жизнь вдали от глаз фанатов и камер фотографов.
Обновлено в 12:02
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Хоккей

«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов

Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Космос

На Титане обнаружили огромную ледяную стену

Обновлено в 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джордж Вашингтон
Первый президент США
Американский государственный деятель, первый всенародно избранный президент Соединённых Штатов Америки, один из отцов-основателей США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость, создатель американского института президентства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное