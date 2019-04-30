Политика
Зеленский процитировал Джорджа Вашингтона и объявил о вакансии спикераРБК вчера в 15:01
Зеленский напомнил, что 230 лет назад состоялась инаугурация Джорджа Вашингтона, первого президента США.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика
Лукашенко уволил заместителя госсекретаря СБ Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности замгоссекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 17:33
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье
Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Стала известна причина пожара в магазине автомасел под Пятигорском
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 09:18
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено вчера в 10:48
Технологии
Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB
Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено 29 апреля в 03:07
Политика
Глава МИД Кубы назвал Болтона патологическим лжецом
Родригес написал об этом на своей странице в Twitter, назвав помощника президента США "патологическим лжецом" после того, как Трамп пригрозил властям Кубы, что если те не отзовут своих военных из Венесуэлы, против Гаваны введут санкции самого высокого уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Здоровье
Медики назвали шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Медики назвали продукты, которые не вредны перед сном. В перечень включили орехи, яйца и другую пищу.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье
В здравоохранении Кузбасса произошло новое назначение
Новый главный врач назначен в Междуреченской городской больнице.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено вчера в 15:30
Космос
Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне
Обновлено вчера в 09:48
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
С 1 мая увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено 28 апреля в 17:02
Шоу-бизнес
Янина Студилина сильно похудела
Подписчики сравнили артистку с героиней сериала «Спасатели Малибу» и подчеркнули, что на отдыхе она заметно похудела.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Хоккей
«Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Более 20 тыс. человек вышли на первомайское шествие во Владивостоке
Более 20 тыс. жителей Приморья прошли в праздничных колоннах в День Весны и Труда по главной улице Владивостока - Светланской, несмотря на туман и дождь, сообщает в среду пресс-служба администрации региона по итогам шествия.
Обновлено в 00:02
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено вчера в 07:48
Хоккей
«Коламбус» повел в серии с «Бостоном», Бобровский отразил 36 бросков
Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37, был признан первой звездой встречи.
Обновлено в 00:30