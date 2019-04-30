Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента УкраиныRT на русском 12:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона, пообещав трудиться на посту лидера страны.
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Зеленский процитировал Джорджа Вашингтона и объявил о вакансии спикера

РБК15:01

Зеленский поблагодарил украинцев, процитировав Джорджа Вашингтона

Life.ru11:31

Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона

Газета.Ru13:08

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

RT на русском12:24

Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку

News.ru11:55

Зеленский поблагодарил украинцев за доверие и пообещал не подвести

Rambler News Service11:40

Избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря

Эхо Москвы14:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Происшествия

Участник банды Басаева получил 13 лет

13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Театры

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова

В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Обновлено в 11:41
Политика

Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Политика

Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы

Если США не прекратят свою политику вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, ситуация может дойти до стадии коллапса.
Обновлено в 15:46
Политика

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Обновлено вчера в 09:25
Хоккей

«Ак Барс» расстался с восемью хоккеистами

Казань покинули семь обладателей Кубка Гагарина-2018 и Пол Постма Казанский "Ак Барс" объявил о завершении трудовых отношений с восемью хоккеистами, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 14:29
Наука

У певчих птиц нашли лишнюю хромосому в половых клетках

Впервые лишнюю хромосому в половых клетках певчей птицы — зебровой амадины (Taeniopygia guttata) — ученые обнаружили более 20 лет назад.
Обновлено в 06:50
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
Обновлено в 14:33
Экономика

Малый бизнес заявил об угрозе массового закрытия несетевых магазинов

Действительно, описанные изменения налоговой системы с 2020 года могут привести к дополнительным финансовым проблемам в сфере малого бизнеса, следствием чего станет закрытие части маленьких магазинов и аптек, то есть и высвобождение работников.
Обновлено вчера в 07:12
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Наука

В Гималаях индийская армия обнаружила следы снежного человека

В Гималаях экспедиционная команда индийской армии обнаружила следы снежного человека. Большинство ученых сомневаются в существовании йети.
Обновлено в 04:25
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Политика

Посол РФ в США: Вашингтон не настроен на диалог с Москвой

Напомним, ранее помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг сообщил, что Вашингтон готов к продолжению диалога с Москвой по разоружению и контролю за вооружениями, однако никакого оптимизма не испытывает.
Обновлено в 16:45
Футбол

Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне», пишут СМИ

Обновлено в 16:45
Спорт

WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило допинг-пробы из московской лаборатории, говорится в сообщении на сайте WADA.
Обновлено в 16:03
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Общество

Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес

Обновлено в 07:09
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика

Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро

Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
Обновлено в 15:55
Футбол

Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире

Обновлено в 16:06
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика

Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

В ответ Зеленский опубликовал пространное обращение, где заявил, что российским властям не удастся "соблазнить" такое большое число украинцев российскими паспортами, - разве что "купятся" те, кому так удобнее зарабатывать деньги в России, а также те, кто спасается от уголовного преследования на Украине.
Обновлено в 06:50
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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Американский государственный деятель, первый всенародно избранный президент Соединённых Штатов Америки, один из отцов-основателей США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость, создатель американского института президентства.
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