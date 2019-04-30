Политика
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента УкраиныRT на русском 12:24
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона, пообещав трудиться на посту лидера страны.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Происшествия
Участник банды Басаева получил 13 лет
13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика
Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы
По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Политика
Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы
Если США не прекратят свою политику вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, ситуация может дойти до стадии коллапса.
Обновлено в 15:46
Политика
Найденную в Норвегии белуху заподозрили в шпионаже в пользу РФ
Обновлено вчера в 09:25
Хоккей
«Ак Барс» расстался с восемью хоккеистами
Казань покинули семь обладателей Кубка Гагарина-2018 и Пол Постма Казанский "Ак Барс" объявил о завершении трудовых отношений с восемью хоккеистами, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 14:29
Наука
У певчих птиц нашли лишнюю хромосому в половых клетках
Впервые лишнюю хромосому в половых клетках певчей птицы — зебровой амадины (Taeniopygia guttata) — ученые обнаружили более 20 лет назад.
Обновлено в 06:50
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
Обновлено в 14:33
Экономика
Малый бизнес заявил об угрозе массового закрытия несетевых магазинов
Действительно, описанные изменения налоговой системы с 2020 года могут привести к дополнительным финансовым проблемам в сфере малого бизнеса, следствием чего станет закрытие части маленьких магазинов и аптек, то есть и высвобождение работников.
Обновлено вчера в 07:12
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Наука
В Гималаях индийская армия обнаружила следы снежного человека
В Гималаях экспедиционная команда индийской армии обнаружила следы снежного человека. Большинство ученых сомневаются в существовании йети.
Обновлено в 04:25
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
Посол РФ в США: Вашингтон не настроен на диалог с Москвой
Напомним, ранее помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг сообщил, что Вашингтон готов к продолжению диалога с Москвой по разоружению и контролю за вооружениями, однако никакого оптимизма не испытывает.
Обновлено в 16:45
Спорт
WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило допинг-пробы из московской лаборатории, говорится в сообщении на сайте WADA.
Обновлено в 16:03
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика
Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро
Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
Обновлено в 15:55
Футбол
Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
В ответ Зеленский опубликовал пространное обращение, где заявил, что российским властям не удастся "соблазнить" такое большое число украинцев российскими паспортами, - разве что "купятся" те, кому так удобнее зарабатывать деньги в России, а также те, кто спасается от уголовного преследования на Украине.
Обновлено в 06:50