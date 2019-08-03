Политика
Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ВашингтонеREGNUM 10:08
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп могут встретиться в Вашингтоне в сентябре текущего года. Об этом 3 августа сказал сам украинский лидер в комментарии агентству Интерфакс-Украина в Трускавце.
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Происшествия
Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве
Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Здоровье
Названы продукты, повышающие артериальное давление
Кофеин содержится в кофе, энергетических напитках и чае. Одна порция напитка увеличивает артериальное давление на 8,1 мм ртутного столба.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Ошибка руководства Meizu оказалась причиной появления Xiaomi
Если верить информации инсайдера Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), задолго до того, как мир узнал про Xiaomi, Лей Цзюнь предлагал Вонгу управлять компанией Meizu совместно.
Обновлено в 09:59
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Происшествия
На акции «Вернем себе право на выборы» силовики задержали более 300 человек
Обновлено в 09:30
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
Обновлено вчера в 01:11
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Лондон одобрил решение США ввести новые санкции против России
Великобритания поддерживает решение США ввести очередные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери, заявил глава МИД страны Доминик Рааб.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Мария Порошина опубликовала «семейное» фото с Ярославом Бойко
Актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram душевное «семейное» фото. На снимке она сидит рядом с коллегой Ярославом Бойко и детьми.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 09:30
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Авто
Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети
Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.
Обновлено в 08:48
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Происшествия
Пресненский суд арестовал троих фигурантов дела о беспорядках 27 июля
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв
На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Врач рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде
Кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде.
Обновлено в 05:56
Экономика
Эксперт объяснил, в чём уникальность экономической модели РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России замедлился прирост реальной заработной платы населения, но в то же время уменьшились темпы падения реальных доходов.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Самолеты Су-24МР проведут разведку очагов пожаров в Красноярском крае
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
В ГД рассказали, как США и Турция пытаются использовать курдов в своих интересах в Сирии
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Александр Шерин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, как США удается использовать курдов в своих целях.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новый российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет. Об успешных испытаниях сообщил телеграм-канал AviaComments.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52