Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп могут встретиться в Вашингтоне в сентябре текущего года. Об этом 3 августа сказал сам украинский лидер в комментарии агентству Интерфакс-Украина в Трускавце.

Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Вашингтоне

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