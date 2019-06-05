Зеленский анонсировал референдум по вступлению Украины в НАТОNews.ru 04:05

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал учесть мнение граждан относительно вступления страны в НАТО. Для этого будет проведён специальный референдум. По его словам, украинцам необходимо объяснить важность этого шага.

Зеленский анонсировал референдум по вступлению Украины в НАТО

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