Политика
Зеленский анонсировал референдум по вступлению Украины в НАТОNews.ru 04:05
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал учесть мнение граждан относительно вступления страны в НАТО. Для этого будет проведён специальный референдум. По его словам, украинцам необходимо объяснить важность этого шага.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ
В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Политика
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Авто
«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7
Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
Обновлено в 11:07
Экономика
АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании
«Изменение статуса АвтоВАЗ вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:29
Общество
В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
Обновлено в 13:03
Авто
Названа стоимость кроссовера Haval F7 российской сборки
Обновлено в 06:00
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Невеста Тимати снова спровоцировала слухи о беременности
Как пишет "СтарХит", первые признаки беременности появились у Виктории еще в начале этого года, когда она была замечена в госпитале "Лапино", где рожают многие звездные мамы.
Обновлено 03 июня в 10:26
Футбол
О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы
Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип
Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
Обновлено в 13:37
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Авто
BMW обнародовала рублевые цены на новую M8
Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Технологии
Tesla запретила сотрудникам жаловаться
Tesla начала блокировать доступ своим сотрудникам к социальной сети для жалоб на работодателей Blind.
Обновлено в 10:40
Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Дацик пытался сорвать конференцию партии «Яблоко»
В Петербурге сегодня, 5 июня, в офис партии «Яблоко» ворвался Вячеслав Дацик, известный как «Рыжий Тарзан».
Обновлено в 13:03