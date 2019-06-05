Политика

Зеленский анонсировал референдум по вступлению Украины в НАТОNews.ru 04:05

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал учесть мнение граждан относительно вступления страны в НАТО. Для этого будет проведён специальный референдум. По его словам, украинцам необходимо объяснить важность этого шага.
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В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
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Политика

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Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
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Экономика

АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

«Изменение статуса АвтоВАЗ вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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