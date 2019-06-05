Почему Зеленский не сможет обеспечить вступление Украины в НАТОRambler News Service 05:45

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после того, как в стране пройдет референдум по этому вопросу. Перед референдумом власти предстоит «объяснить украинцам», что членство в альянсе не представляет для страны никакой опасности.

Почему Зеленский не сможет обеспечить вступление Украины в НАТО

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