Политика
Почему Зеленский не сможет обеспечить вступление Украины в НАТОRambler News Service 05:45
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после того, как в стране пройдет референдум по этому вопросу. Перед референдумом власти предстоит «объяснить украинцам», что членство в альянсе не представляет для страны никакой опасности.
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Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Обновлено в 01:14
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом
Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Общество
В России впервые начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку
В Амурской области впервые стали проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 07:12
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сделал полную реконструкцию полета самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:41
Футбол
Болельщиков «Торпедо» насторожило назначение Игнашевича
Поклонники московского "Торпедо" высказались о назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:15
Общество
Суд отклонил иск экс-главы Коми к «АиФ»
Басманный суд Москвы отклонил иск ожидающего приговора по делу о мошенничестве и создании преступной группы экс-главы Коми Вячеслава Гайзера к "Аргументам и Фактам", сообщила РИА Новости адвокат Дарья Евменина.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
«Времена изменились». Военный эксперт о российской системе «Периметр»
Обновлено в 05:37
Путешествия
Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных
Как отметили в компании, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье (6 тыс. рублей против 2 тыс. рублей), а стоимость ночи в отеле 3* в Ялте обойдется на 38% дороже, чем в Римини (6,8 тыс. рублей против 4,9 тыс.).
Обновлено в 07:40
Гаджеты
С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China
После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Интернет
Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег
Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег.
Обновлено в 07:10
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Прохожие спасли ребенка, запертого в автомобиле на жаре
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Здоровье
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни
Американские ученые решили проверить, имеет ли что-то общее с действительностью устоявшееся утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов в день.
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24
Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Политика
Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья
Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
Обновлено в 05:04