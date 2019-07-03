Политика
Зеленский анонсировал инвестиционный форум для восстановления ДонбассаТК Звезда вчера в 19:06
Президент Украины прибыл в Канаду для участия в международной конференции. В Канаде, на пресс-конференции по вопросу реформ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести инвестиционный форум в Мариуполе, чтобы привлечь иностранные компании для финансирования проектов на Донбассе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский планирует провести инвестфорум по восстановлению Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 19:08
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:00, Вашингтон
Армия и оружие
Погибшие подводники служили в Петергофе
Обновлено вчера в 19:32
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон
Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе
Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
Аудиторы обнаружили миллиардные потери бюджета Красноярского края
Аудиторы заявили о 2,4 млрд. руб. прямых потерь бюджета в связи с этим, передает пресс-служба счетного органа.
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье
Ученые назвали опасные пищевые привычки
Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Появились первые фотографии полного солнечного затмения
Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency.
Обновлено в 00:32
Экономика
Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов
Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Политика
Украинский ЦИК может пересмотреть решение по Шарию
Решение украинского ЦИК о регистрации видеоблогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады может быть отменено, сообщает 3 июля УНИАН.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Роспотребнадзор намерен создать календарь прививок для пожилых людей
Роспотребнадзор предложил сделать календарь прививок для пожилых людей.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
В Мексике дорожает национальный напиток текила
Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Зеленский: «жители Донбасса и Крыма – все украинцы»
Государственный язык – украинский, но они все украинцы, на каком бы языке в Донбассе они не говорили", – отметил Зеленский, выступая в Торонто на конференции по вопросам реформ в Украине.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия
Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто
Обновлено в 00:38
Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Влад Кадони посчитал, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней
Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено вчера в 13:45