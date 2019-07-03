Политика

Зеленский анонсировал инвестиционный форум для восстановления ДонбассаТК Звезда вчера в 19:06

Президент Украины прибыл в Канаду для участия в международной конференции. В Канаде, на пресс-конференции по вопросу реформ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести инвестиционный форум в Мариуполе, чтобы привлечь иностранные компании для финансирования проектов на Донбассе.
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Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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