Политика
Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению ДонбассаРИА Новости 17:34
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:28, Вашингтон
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Погибшие подводники служили в Петергофе
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
В России завершили создание проекта вертолета «Минога»
Обновлено в 21:11
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 22:52
Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:34
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено в 22:09
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Политика
В Нидерландах рассказали о «тайной» встрече с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение «Боинга» в Донбассе на полях саммита G20.
Обновлено в 23:22
Футбол
Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о сравнениях с Василием и Алексеем Березуцкими, а также выразил надежду на попадание в состав сборной Хорватии в предстоящем сезоне.
Обновлено в 16:26
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
В саратовском магазине покупатель чуть не задушил полицейского
Днем 26 июня в магазине на улице Аэропорт в Саратове мужчина напал на полицейского, попытавшись задушить его.
Обновлено в 10:22
Авто
Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
По данным "Автостат", лидером по сохранению остаточной стоимости стал Toyota RAV4 с показателем 84,6-92,5% (столько осталось от цены кросса, которую в 2016-ом заплатил за него покупатель).
Обновлено в 15:59
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено в 10:28
Политика
Власти США одобрили акцию протеста в Вашингтоне 4 июля
Власти США одобрили заявку активистов американского антивоенного движения CodePink на проведение акции протеста в Вашингтоне в День независимости 4 июля, однако отказались согласовать запуск в воздух огромной надувной фигуры, изображающей президента США Дональда Трампа в виде разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.
Обновлено в 18:25
Общество
За браконьерами в Хабаровском крае проследят спутники
Спутники позволят получить четкую картинку нарушений, увидеть даже регистрационные номера транспортных средств, а также получить координаты мест, где идет незаконная ловля.
Обновлено в 20:00
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.
Обновлено в 08:18
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Шоу-бизнес
Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34