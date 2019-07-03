Политика

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению ДонбассаРИА Новости 17:34

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский озвучил необходимую сумму для восстановления Донбасса

ТК Звезда20:20

Названа необходимая для восстановления Донбасса сумма

Lenta.ru19:51

Украина хочет привлечь иностранных инвесторов для восстановления Донбасса

РЕН ТВ19:42

Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 млрд евро

Взгляд.ру18:58

Зеленский планирует провести инвестфорум по восстановлению Донбасса

Московский Комсомолец19:08

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

RT на русском18:25

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

РИА Новости17:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:28, Вашингтон
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Авто

«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок

Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Погибшие подводники служили в Петергофе

Обновлено в 19:32
Армия и оружие

В России завершили создание проекта вертолета «Минога»

Обновлено в 21:11
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 22:52
Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено в 18:30
Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:34
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено в 22:09
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Политика

В Нидерландах рассказали о «тайной» встрече с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение «Боинга» в Донбассе на полях саммита G20.
Обновлено в 23:22
Футбол

Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о сравнениях с Василием и Алексеем Березуцкими, а также выразил надежду на попадание в состав сборной Хорватии в предстоящем сезоне.
Обновлено в 16:26
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео

На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено в 16:31
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Кемерове водитель Hyundai врезался в ТЦ «Я», есть пострадавшие

Обновлено в 22:38
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Авто

Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров

Обновлено в 21:29
Происшествия

В саратовском магазине покупатель чуть не задушил полицейского

Днем 26 июня в магазине на улице Аэропорт в Саратове мужчина напал на полицейского, попытавшись задушить его.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Иркутской области

Обновлено в 22:48
Авто

Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

По данным "Автостат", лидером по сохранению остаточной стоимости стал Toyota RAV4 с показателем 84,6-92,5% (столько осталось от цены кросса, которую в 2016-ом заплатил за него покупатель).
Обновлено в 15:59
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником

Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено в 10:28
Политика

Власти США одобрили акцию протеста в Вашингтоне 4 июля

Власти США одобрили заявку активистов американского антивоенного движения CodePink на проведение акции протеста в Вашингтоне в День независимости 4 июля, однако отказались согласовать запуск в воздух огромной надувной фигуры, изображающей президента США Дональда Трампа в виде разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.
Обновлено в 18:25
Общество

За браконьерами в Хабаровском крае проследят спутники

Спутники позволят получить четкую картинку нарушений, увидеть даже регистрационные номера транспортных средств, а также получить координаты мест, где идет незаконная ловля.
Обновлено в 20:00
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкие слова

Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.
Обновлено в 08:18
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Шоу-бизнес

Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения

Обновлено в 20:02
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное