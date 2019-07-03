Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.

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КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе. "По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро.

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