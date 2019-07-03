Политика

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению ДонбассаРИА Новости 17:34

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе. "По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро.
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Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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