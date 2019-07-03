Политика
Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению ДонбассаРИА Новости 17:34
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе. "По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро.
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.РИА Новости17:34
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
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«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
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Общество
Полярная лисица добралась из Норвегии до Канады за 76 дней
Полярная лисица совершила рекордное по протяженности и скорости путешествие из Норвегии в Канаду.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
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Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина
Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствует украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Происшествия
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Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке ГИБДД.
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Обновлено в 20:02
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Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Кино
Мединский предложил составить рейтинг кинофикации регионов
«Надо выстроить рейтинг регионов по следующим показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов», — сказал Владимир Мединский.
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Политика
Фанаты упрекнули Катамадзе во лжи о концертах, оплаченных властями РФ
Российские поклонники грузинской певицы Нино Катамадзе упрекнули ее в том, что ее заявление в соцсетях о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ, является обманом.
Обновлено в 20:51
Общество
Назван российский город с самым высоким ростом зарплат
Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.
Обновлено в 21:02
Политика
На Украине заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе
Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 21:19
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек
Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено в 14:24
Технологии
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:21
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
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Экономика
Правительство разработало новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
Правительство озвучило новые ключевые показатели эффективности (KPI) с целью анализа работы топ-менеджеров госкомпаний.
Обновлено в 07:46
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20