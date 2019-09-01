Политика
РБКЗеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
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