Футбол
Зеедорф уволен с поста наставника сборной КамерунаЕвро-футбол.ру 14:12
Голландский специалист Кларенс Зеедорф отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
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Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
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Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления
Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено в 15:47
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На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
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Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
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Обновлено в 16:26
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Рудковская иронично отозвалась о романе Леди Гаги и Брэдли Купера
Рудковская в своем фирменном ироничном стиле отметила, что после такого Гага переживает новый виток популярности в России.
Обновлено в 08:33
Футбол
«Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового
Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
Обновлено в 15:15
Экономика
Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году
Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
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Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
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Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
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Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Общество
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На сайте ведомства уточняется, что перебои в работе государственной информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния вызваны «проведением ФНС России технических работ».
Обновлено в 08:50
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08