Футбол
Зеедорф уволен с поста наставника сборной КамерунаЕвро-футбол.ру 14:12
Голландский специалист Кларенс Зеедорф отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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