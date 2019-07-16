Футбол

Зеедорф уволен с поста наставника сборной КамерунаЕвро-футбол.ру 14:12

Голландский специалист Кларенс Зеедорф отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.
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