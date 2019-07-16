Футбол
Зеедорф уволен с поста главного тренера сборной КамерунаСпорт-Экспресс вчера в 13:36
Кларенс Зеедорф уволен с поста главного тренера сборной Камеруна, информирует официальный сайт команды. Сообщается, что причиной данного решения стало досрочное окончание выступления сборной Камеруна на Кубке африканских наций.
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Министр культуры Камеруна объявил об отставке Зеедорфа с поста главного тренера сборной
Sport24.ruвчера в 01:53
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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