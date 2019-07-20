Футбол

Зе Луиш забил за «Порту» в товарищеской игре с «Бетисом»Чемпионат 17:18

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Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш отметился результативным ударом в товарищеской игре «Порту» с «Бетисом». На 31-й минуте встречи 28-летний форвард забил свой первый гол в составе своей новой команды. К тому времени «Порту» уступал в счёте — 0:1. Автором первого гола в игре стал Хуанми.
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Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш забил «Бетису» в товарищеской игре

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Зе Луиш забил за «Порту» в товарищеской игре с «Бетисом»

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Зе Луиш забил за «Порту» в товарищеской игре с «Бетисом»

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Зе Луиш забил за «Порту» в матче с «Бетисом»

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